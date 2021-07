La notizia, nell'aria da qualche giorno, ora è diventata ufficiale. L'avventura tra il Genoa e Valon Behrami proseguirà per un'ulteriore stagione.



Il club rossoblù e il centrocampista svizzero hanno infatti raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto scaduto lo scorso 30 giugno e da ieri il giocatore si è aggregato al resto della truppa a disposizione di Davide Ballardini nel ritiro austriaco di Neustift.



Tornato al Grifone nel gennaio 2020, dopo averne indossato i colori già ad inizio carriera, nel 2003-'04, Behrami ha fin qui collezionato 68 presenze tra Serie A, B e Coppa Italia con il club ligure senza mai trovare la via del gol. Una sensazione che ora il mediano d'origine kosovara ha un anno in più per provare ad inseguire.