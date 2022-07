Ancora un addio ufficiale in casa Genoa.



Dopo un anno e mezzo di militanza in rossoblù, trascorso in realtà sempre in prestito lontano dalla Lanterna, Elia Petrelli saluta definitivamente il Grifone.



L'attaccante, che era arrivato al Genoa assieme a Manolo Portanova nel gennaio 2021 all'interno dell'operazione che portò Nicolò Rovella alla Juventus, è ora ufficialmente un nuovo giocatore della Triestina.