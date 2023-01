Eddie Salcedo è (di nuovo) un giocatore del Genoa.



Come si evince dal sito della Lega Serie B il contratto che legherà il 21enne italo-colombiano al Grifone fino al termine della stagione è stato depositato in mattinata.



Cresciuto nel vivaio rossoblù, Salcedo ha debuttato in A non ancora sedicenne proprio con la maglia genoana, diventando all'epoca l'esordiente più giovane nella storia del nostro massimo campionato. Salcedo arriva in prestito dall'Inter pur avendo giocato la prima parte del campionato con il Bari.