KVO bereikte een akkoord met @GenoaCFC over de overgang van Alexander Blessin. Genoa betaalt de clausule, assistent Markus Pflanz neemt over tot er een nieuwe coach is.@GGanaye: Dit is een emotioneel moment maar we wisten dat deze dag ooit zou komen.



. Il tedesco, 49 anni il prossimo 28 maggio, arriva dopo l'esperienza all'e una lunga gavetta nelle giovanili dell', dove ha lavorato con l'attuale l'attuale general manager rossoblù(era responsabile area scouting), e firma con i liguri fino al 2024. Il comunicato del Grifone:Benvenuto mister Blessin!Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa e ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Blessin ha allenato nel Red Bull Leipzig e il KV Oostende, club della massima serie belga.Il Genoa Cfc e 777 Partners augurano buon lavoro a mister Blessin.- Come conferma anche l'Ostenda, il Genoa ha pagato una clausola rescissoria per liberare Blessin dal club belga.- Blessin ha salutato l'Ostenda con un messaggio sul sito del club: "È successo tutto così in fretta. In 24 ore questo caso è stato risolto, per me è ancora difficile da realizzare. Visto che il trasferimento non era ancora definito, non sono stato fisicamente in grado di salutare i giocatori anche dopo l'allenamento. Li contatterò sicuramente per farlo. Mi mancheranno enormemente come i tifosi, che mi hanno sempre sostenuto nel bene e nel male. Mi dispiace aver giocato la nostra miglior stagione senza di loro. Genova è un'occasione che non potevo rifiutare. È un club storico della Serie A e mi hanno offerto un progetto a lungo termine. Questo è un grande passo avanti nella mia carriera, ma sarò sempre grato all'Ostenda per l'opportunità che ho avuto qui. Io - e anche la mia famiglia - ci siamo sempre sentiti a casa e mi mancheranno terribilmente tutti".