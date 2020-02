Tegola pesante in casa Genoa. Stagione finita per Ivan Radovanovic, che ha riportato la rottura del crociato. Questo il report ufficiale del Genoa: "E’ una certezza: Ivan tornerà più forte di prima. Radovanovic verrà sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio, gli accertamenti svolti nei giorni scorsi hanno evidenziato per il centrocampista del Genoa la rottura del legamento crociato anteriore. L’intervento verrà eseguito a Lione, dove il giocatore arriverà già nelle prossime ore accompagnato dallo staff medico rossoblù".