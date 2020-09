Ora è ufficiale: tramite un comunicato unico, il Genoa ha annunciato gli arrivi di Marko Pjaca e Davide Zappacosta. I due calciatori arrivano in prestito secco, rispettivamente da Juventus e Chelsea.



LA NOTA DEL CHELSEA - ​“Davide Zappacosta torna in prestito in Italia. Giocherà con il Genoa nella stagione 2020/21. Il 28enne terzino destro, arrivato al Chelsea nel 2017, ha giocato di recente in prestito alla Roma. Purtroppo, poco dopo essere tornato in Serie A, la scorsa stagione ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore al ginocchio" si legge sul sito del Chelsea.



LA NOTA DELLA JUVE - Anche la Juve comunica l'addio del croato: "​Nella prossima stagione, Marko Pjaca giocherà a Genova. Più precisamente nelle fila del Genoa: è infatti ufficiale l’accordo con la squadra rossoblu per il prestito del giocatore, che avrà durata fino al 30 giugno 2021".