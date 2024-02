Genoa, UFFICIALE: Galdames passa al Vasco de Gama

La notizia era nell'aria da giorni. Ma ora ha assunto anche i crismi dell'ufficialità:A darne notizia è stato nella notte italiana direttamente il club carioca che, attraverso i propri canali social, ha annunciato l'ingaggio del centrocampista cileno a titolo definitivo:ha scritto il Vasco, che poi nella stessa nota ha aggiunto una breve descrizione del ragazzo. "Nato a Santiago, in Cile, il giocatore ha iniziato la sua carriera nell’Unión Española (CHI). Da lì, si è diretto al calcio argentino, dove ha difeso il Vélez (ARG) con spicco. È stato assunto da Genoa (ITA) nel 2021 e ha comunque trascorso un periodo di prestito a Cremonese (ITA). Pablo Galdames è il settimo rinforzo annunciato dal Vasco nella stagione. Oltre a lui, il Cruzmaltino ha già colpito il portiere Keiller, i difensori João Victor e Robert Rojas, il terzino sinistro Victor Luís, oltre agli attaccanti David e Adson“.Con la maglia rossoblù Galdames ha disputato 30 gare tra Serie A, B e Coppa Italia, senza mai trovare la via della rete. Nel mezzo, la passata stagione, un mezzo campionato in prestito alla Cremonese della quale ha indossato la maglia in 15 occasioni trovando anche un gol contro la Lazio. Nei giorni scorsi il giocatore aveva scritto una toccante lettera d'addio al Grifone che aveva suscitato grande apprezzamento tra il popolo rossoblù.