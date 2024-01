Genoa, UFFICIALE il colpo Vitinha: le cifre

Attraverso il sito della Lega Serie A è arrivata l'ufficialità di un altro grande colpo per il Genoa che, dopo aver riscattato il cartellino di Ruslan Malinovskyi dal Marsiglia, sempre dal club francese ha preso anche l'attaccante Carvalho De Oliveira Vitor Manuel meglio noto come Vitinha.



LE CIFRE - L'attaccante portoghese classe 2000 18 presenze 3 gol e 2 assist in Ligue 1 in questa stagione arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Può affiancarsi a Retegui in attacco o sostituirlo in caso di infortunio con Gudmundsson (se rimarrà, lo vuole la Fiorentina) che potrebbe agire da trequartista alle spalle di entrambi