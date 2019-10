Le previsioni più fosche si sono avverate. L'infortunio muscolare occorso al capitano del Genoa Mimmo Criscito durante la gara di sabato sera con il Milan è parecchio serio.



Gli esami diagnostici a cui si è sottoposto il giocatore della giornata di oggi hanno infatti evidenziato la presenza di una lesione acuta ai muscoli della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono ancora stati resi noti ma difficilmente Criscito riuscirà a tornare in campo prima di quattro-sei settimane.



Questa la nota diffusa dalla società rossoblù: "Il Genoa Cricket and Football Club rende noto che il capitano Mimmo Criscito è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per appurare l’entità dell’infortunio riportato. Gli esiti hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, in corrispondenza della giunzione miotendinea prossimale. Nei prossimi giorni avrà inizio l’iter di riabilitazione finalizzato alla guarigione clinica"