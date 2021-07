Due nuovi acquisti vanno a rinfoltire la rosa di Davide Ballardini e del suo Genoa.

Da ieri sera Stefano Sabelli e Zinho ​Vanheusden sono infatti ufficialmente tesserati per il club più antico d'Italia.



L'esterno romano, classe 1993, arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dal Brescia e aver giocato la seconda parte della passata stagione in prestito all'Empoli. Nella sua carriera, spesa in gran parte in Serie B, ha collezionato anche 42 presenze con un gol in A, con la maglia delle rondinelle e con quella del Carpi. Cresciuto nel vivaio della Roma, ha inoltre indossato in dieci occasioni anche i colori dell'Under 21 azzurra tra il 2012 e il 2015.



Il centrale belga è stato invece prelevato a titolo temporaneo dall'Inter, che ne detiene il cartellino fin dal 2015, pur avendolo mandato nelle ultime tre stagioni in prestito allo Standard Liegi. L'8 ottobre scorso Vanheudsen ha fatto il suo debutto con la maglia della nazionale di Roberto Martinez, nell'amichevole di Bruxelles contro la Costa d'Avorio.



Se Sabelli si è aggregato al gruppo rossoblù al lavoro in Austria soltanto ieri, Vanheudsen era già presente in Val Stubai da alcuni giorni, scendendo anche in campo nei minuti finali dell'amichevole disputata sabato scorso contro una selezione dilettantistica locale.