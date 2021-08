Felipe Caicedo è un nuovo giocatore del Genoa: come si apprende dal sito della Lega Serie A, il Grifone ha depositato il contratto dell'attaccante, che arriva a titolo definitivo dalla Lazio per 3 milioni di euro e firma un contratto di tre anni da 2,3 milioni a stagione.



Depositati anche i contratti di Nikola Maksimovic, il difensore arriva a parametro zero, e Abdoulaye Touré, terzino che arriva a titolo definitivo dal Nantes.