Il Genoa punta tutto su Andrea Conti. Viste le difficoltà incontrate nel trovare un accordo con l'Udinese per il cartellino di Jens Stryger-Larsen, la società rossoblù vira in maniera netta sul terzino destro di proprietà del Milan.



In questi minuti l'ex atalantino e il club rossonero sono a colloquio per definire la rescissione del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. In questo modo Conti si svincolerebbe dal Milan, potendosi poi accordare in tutta calma con il Grifone.