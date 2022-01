Con una nota comparsa nel tardo pomeriggio sui propri canali, il Genoa ha ufficializzato l'ingaggio di Leo Skiri Østigår.



Il 22enne difensore norvegese arriva in prestito dal Brighton dopo aver trascorso la prima parte di stagione allo Stoke City in Championship.



Queste le parole con cui il giocatore è stato accolto dal General Manager Johannes Spors: “Con la sua mentalità di combattente, Østigård potrà dare un contributo importante”.



Østigård è il secondo rinforzo per il Grifone in questa sessione invernale dopo l'ingaggio di Silvan Hefti ufficializzato due giorni fa.