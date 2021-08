Ancora un'ufficialità in uscita per il Genoa che nel tardo pomeriggio di oggi ha salutato definitivamente un suo ormai ex attaccante.



Con una nota video comparsa sulla propria pagina Facebook l'Avellino ha infatti comunicato di essersi aggiudicata le prestazioni a titolo definitivo dell'attaccante romeno classe 1999 Claudiu Micovschi.



Arrivato nel settore giovanile rossoblù nel 2015, dopo essere transitato brevemente anche da quello del Chievo, Micovschi ha già militato in Irpinia due stagioni fa, disputando 35 gare e mettendo a referto 5 reti e 7 assist tra Serie C e Coppa Italia di categoria. Rientrato al Grifone un anno fa, era stato successivamente girato nuovamente in prestito, questa volta alla Reggina in Serie B, senza però riuscire a lasciare il segno.