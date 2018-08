BIENVENIDO Thomas!! llegas a un grupo y a una ciudad increible!! Suerte y sabemos que serás un aporte #vamosULC pic.twitter.com/Nkcpb9EIgd — Unión la Calera SADP (@ulcsadpoficial) 9 agosto 2018

Proseguono le operazioni in uscita in casa Genoa.Questa mattina il club rossoblù ha definito il ritorno in patria, seppur a titolo temporaneo, del centrocampista cilenoche nelle scorse ore ha trovato l'accordo con l'Union La Calera.Questo il comunicato ufficiale del club cileno comparso sul profilo twitter della società sudamericana: