Si snellisce l'organico del Genoa e del suo tecnico Alberto Gilardino. Nell'arco di poche ore il Grifone ha infatti salutato due suoi tesserati.



Ieri sera era giunto l'annuncio social di Rog Vodisek, ormai ex terzo portiere dei rossoblù, che dopo cinque anni di militanza in Liguria ha deciso di tornare in Slovenia accasandosi al NK Rosaska.



Stamane è invece arrivata l'ufficialità del passaggio in prestito di Alexsander Buksa al WSG Tirol, club che affronterà il Genoa in amichevole a Moena il prossimo 18 luglio. Questo il comunicato pubblicato dalla società austriaca sui propri canali ufficiali: “Nuovo arrivato! Il club della Bundesliga WSG Tirol passa all’offensiva. Con Aleksander Buksa (20), un promettente giovane polacco arriva a Wattens per un anno in prestito dalla Serie A e dal Genoa CFC“.



“Sono davvero felice, estremamente felice di essere al WSG - ha commentato Buksa - Spero che questo sia un ottimo passo nella mia carriera. Mi piace molto l’Austria, ho avuto buone esperienze con Klagenfurt. Sto incrociando le dita per me stesso, penso che andrà bene“.



Centravanti polacco, classe 2003, Buksa era arrivato in rossoblù nell'estate 2021, disputando 4 spezzoni di gara con il Grifone. Nella stagione successiva è poi passato, a titolo temporaneo, prima al Leuven poi allo Standard Liegi, sempre in Belgio.