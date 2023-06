Sfuma un obiettivo di mercato del Genoa.



Dopo settimane di sondaggi e richieste di informazioni il Grifone ha deciso di non affondare il colpo su Aljosa Vasic lasciando di fatto campo libero alle rivali.



Ad approfittare dell'occasione è stato il Palermo che si è avventato sull'ormai quasi ex centrocampista del Padova, sbaragliando la foltissima concorrenza.



Manca ancora l'ufficialità ma il passaggio in rosanero del giovane regista italo-serbo è praticamente cosa fatta.