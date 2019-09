Ancora poche ore e poi anche l'edizione estiva della campagna acquisti-cessioni 2019 andrà in archivio.



A fronte dei sogni residui di molti tifosi (o dei timori, a seconda dei punti di vista…) il giorno che chiude le contrattazioni spesso si rivela un'illusione priva di colpi di scena, incapace di regalare le sorprese o i botti che in molti si aspettano.

Anche perché le squadre spesso si sono già mosse per tempo e l'affare last-minute è spesso una chimera destinata a rimanere tale.



Nonostante ciò certamente numerose saranno le operazioni di contorno che si registreranno anche oggi. Trattative il più delle volte di secondaria importanza che tuttavia daranno un volto definitivo alle rose della nostra Serie A. Almeno per i prossimi quattro mesi.



Un modus operandi che sicuramente coinvolgerà anche il Genoa che dopo i diversi colpi messi a segno nel corso di un'estate prestigiosa si appresta ora a puntellare l'impalcatura su cui dovrà lavorare Aurelio Andreazzoli. Le operazioni che riguardano il Grifone dovrebbero essere diverse, riguardando tutti i settori del campo. A partire dalla difesa dove dovrebbe arrivare un sesto centrale per completare la batteria rossoblù. Gli occhi sono puntati su Edoardo Goldaniga del Sassuolo.



In mezzo, partito Hiljemark con destinazione Mosca, potrebbe essere il giovane argentino Lucas Necul dall'Arsenal di Sarandì a sostituirlo mentre lo sbarco dell'esterno destro Giulio Donati, o in alternativa del danese Peter Ankersen, è subordinato alla cessione di Romulo, cercato con insistenza dal Brescia.

Infine l'attacco dove solamente la partenza di Sinan Gumus, che piace allo Slavia Praga, potrebbe lasciare spazio all'arrivo dallo Stoccarda di Anastosis Donis. Difficile invece che si concretizzi lo scambio con il Bologna tra Andrea Favilli e Flavio Destro.