Casting in attacco per il Genoa, alla ricerca di un altro centravanti al quale affidare il ruolo di vice Retegui.



I guai fisici dell'italo-argentino, fuori praticamente da un mese e mezzo se si eccettuano i 45 minuti disputati contro la Salernitana due settimane fa, e l'incapacità di George Puscas e Caleb Ekuban di non farlo rimpiangere stanno imponendo alla dirigenza del grifone di colmare quanto prima la lacuna in attacco.



Tra i profili sondati dal club rossoblù ci sarebbe anche quello dello spagnolo del Porto Toni Martinez. Sul classe '97 che potrebbe arrivare già a gennaio ma solo in prestito, vi sarebbe però anche la concorrenza di Udinese e Bologna.



Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport.