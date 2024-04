Genoa, un altro vichingo nel mirino: a centrocampo piace un norvegese

La colonia nordica del Genoa potrebbe presto ingrandirsi.Al netto di eventuali partenze e conferme in vista della prossima stagione, i rossoblù avrebbero messo nel mirino un altro giocatore proveniente dalle fredde terre scandinave.Si tratta die punto fermo della nazionale norvegese. Giocatore molto duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli della linea mediana e abile anche sotto rete, Thorstvedt si sta rivelando una delle poche note positive nella difficile stagione degli neroverdi emiliani. Proprio l'eventuale retrocessione in B del Sassuolo favorirebbe l'addio del ragazzo, cercato anche da alcuni club inglese. Il ragazzo ha però un contratto piuttosto lungo, la cui scadenza è fissata nel giugno 2027, mentre il valore del suo cartellino si aggira attorno aio.

Curiosamente Thorstvedt èproprio come lo sono due degli attuali vichinghi rossoblù: Gudmundsson e Bohinen. Il padre Erik è stato per quasi 15 anni il portiere titolare della nazionale norvegese, giocando anche in Germania con il Borussia Mönchengladbach e in Inghilterra con il Tottenham.