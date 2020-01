Dopo Sinan Gumus, che all'inizio di questa settimana ha salutato il Genoa per trasferirsi all'Antalyaspor, a breve un altro giocatore rossoblù potrebbe sbarcare in riva al Bosforo.



Jawad El Yamiq, difensore marocchino tornato al Grifone in estate dopo una stagione passata in prestito al Perugia, sarebbe infatti ad un passo dal vestire la maglia del Sivasspor.



Secondo i media turchi il giocatore avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il club anatolico, attuale capolista della Super Lig.