Si chiude dopo 18 mesi e senza neanche un'apparizione in gare ufficiali l'avventura di Loick Landre con la maglia del Genoa.



Il difensore francese, stando a quanto riporta la stampa d'Oltralpe, avrebbe infatti trovato l'intesa per un contratto triennale con il Nimes, dopo aver rescisso consensualmente il suo vincolo con i rossoblù.



Giunto in Liguria a parametro zero nel gennaio 2017, Landre venne subito girato in prestito semestrale al Pisa in Serie B, scendendo in campo però appena in sei occasioni. Tornato a Pegli la scorsa estate venne escluso dalla lista dei giocatori utilizzabili in campionato prima da Juric e poi da Ballardini, trovando spazio solo in alcune gare amichevoli.