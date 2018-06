Potrebbe chiudersi dopo una sola stagione la parentesi di Francesco Migliore con la maglia del Genoa.



Il laterale toscano prelevato un anno fa dallo Spezia per volere di Ivan Juric è reduce da una stagione con pochissime apparizioni sebbene quando è stato chiamato in causa abbia sempre risposto in maniera positiva. Una situazione sgradevole per il diretto interessato che non pare rientrare nei piani tattici di Davide Ballardini e che lo starebbe inducendo a cercarsi una nuova sistemazione.



Le opportunità per cambiare aria d'altronde non gli mancano. Secondo quanto riferisce Sportitalia al 30enne aretino si starebbero interessando Cremonese e Perugia in Serie B ma anche il Parma neopromosso in A.