Da un grifone all'altro. Vlad Dragomir, centrocampista rumeno del Perugia, è pronto a lasciare gli umbri dopo la retrocessione in Serie C. Ad attenderlo ci sarebbe però una nuova avventura in Italia. Sulle sue tracce, già da quasi un anno, c'è infatti il Genoa. I rossoblù devono però vincere la concorrenza di Spal e Steaua Bucarest.