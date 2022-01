L'arrivo di Silvan Hefti al Genoa potrebbe rappresentare il capolinea per l'avventura in rossoblù di un suo collega di reparto.



Il Frosinone sta infatti spingendo per portare in Ciociaria Stefano Sabelli. L'esterno destro, chiuso dallo sbarco dello svizzero ex Young Boys, è stato per il momento escluso dalla lista dei giocatori utilizzabili in campionato dal Grifone. Un'esclusione non definitiva, dal momento che fino alla chiusura del mercato invernale tale elenco è assolutamente modificabile in qualsiasi momento. Tuttavia il segnale appare piuttosto chiaro. Il Genoa, che ha bisogno di sfoltire una rosa extralarge, sembra voler fare a meno del laterale romano. Che al contrario piace molto al Frosinone...