In maglia rossoblù lo si è visto soltanto nelle amichevoli e nelle partitelle d'allenamento. Pur essendo stato spesso in panchina Ivan Lakicevic in tutta la scorsa stagione non ha disputato neppure un minuto in gare ufficiali con il Genoa, né in campionato né in Coppa Italia.



Ora però per il 25enne esterno serbo giunto in Liguria un anno fa dal Vojvodina si potrebbero aprire le porte di una nuova avventura. A puntare su di lui sarebbe il Venezia che nei prossimi giorni dovrebbe essere ripescato in Serie B dopo la retrocessione del mese scorso.



Lakicevic si trasferirà in laguna in prestito annuale.