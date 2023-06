Il mercato del Genoa deve ancora ufficialmente iniziare ma, come spesso accade in questa fase dell'anno, i nomi accostati al Grifone si moltiplicano giorno dopo giorno.



L'ultima suggestione rossoblù viene riportata questa mattina sulle colonne de Il Secolo XIX. Il quotidiano ligure parla infatti di un interesse del club più antico d'Italia per Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo classe 2001 del Parma.



Cresciuto nelle giovanili del Barcellona e passato poi, ancora giovanissimo, al Manchester City, da un paio di stagione Bernabè è il faro del gioco dei ducali. Ecclettico e creativo, il giovane catalano possiede anche una discreta vena realizzativa. Doti che lo hanno messo nel mirino di diverse società e che spingono il Parma a valutare il suo cartellino non meno di 6 milioni di euro.