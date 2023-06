Spesso protagoniste nel recente passato di molteplici operazioni di mercato, Juventus e Genoa potrebbero presto intavolare una nuova trattativa.



La ricerca di rinforzi per affrontare l'appena ritrovato campionato di Serie A da parte del Grifone passerebbe infatti anche dalla Torino bianconera dove è domiciliato un giovane che ha attirato le attenzioni dei liguri.



Si tratta di Enzo Barrenechea, centrocampista argentino classe 2001 che dopo aver iniziato la stagione nella Juventus NextGen è poi stato promosso in prima squadra da Max Allegri, collezionando cinque apparizioni tra Serie A, Champions ed Europa League. I bianconeri vedrebbero di buon occhio un suo trasferimento temporaneo in un club che saprebbe dargli quello spazio inevitabilmente precluso alla Continassa.



A darne notizia è Dazn.