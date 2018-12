La ricerca del Genoa di un esterno al quale affidare la propria fascia sinistra sembra portare sempre più dalle parti di Antonino Barreca.



L'ex Torino è infatti la prima scelta di Prandelli e della dirigenza rossoblu che avrebbero già intavolato da tempo una trattativa con il Monaco per averlo in prestito per i prossimi 18 mesi.



La società ligure Ad ogni modo non vuol farsi trovare impreparata in caso di contrattempi dell'ultimo momento. E così sta sondando anche piste alternative. Come quella rilanciata ieri dal Secolo XIX secondo cui Il Grifone potrebbe chiedere al Chelsea l'ex terzino della Roma e della nazionale italiana Emerson Palmieri.