Sul piede di guerra con la Lega Serie A per l'infelice collocazione della sfida di Verona, in programma lunedì prossimo alle 18:30, i tifosi del Genoa non hanno comunque intenzione di lasciare soli i propri beniamini.



Malgrado le tante proteste di questi giorni, nei confronti di un orario considerato infelice per chi deve sobbarcarsi una lunga trasferta in un giorno lavorativo, sono già stati oltre 1100 i biglietti acquistati dai sostenitori del Grifone per la gara del Bentegodi. Un numero significativo, destinato certamente a salire ulteriormente nei prossimi giorni



Ancora una volta, quindi, il popolo rossoblù intende seguire in massa i ragazzi di Blessin, nella speranza di poter dare un aiuto concreto nella risalita verso le zone tranquille della classifica.