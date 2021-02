Ranghi quasi completi per Davide Ballardini e il suo Genoa in vista dell'impegno di domani sera contro il Verona.



Grazie al rientro di Milan Badelj, che ha scontato con il Torino il turno di squalifica rimediato per somma di ammonizioni, e al recupero fisico di Mimmo Criscito, reduce da un guaio alla caviglia, per la sfida con gli scaligeri il tecnico romagnolo potrà contare praticamente sull'intero organico a sua disposizione. Unica eccezione il lungodegente Davide Biraschi, tornato in settimana ad allenarsi in quel di Pegli ma ancora non pronto per rientrare in campo dopo la frattura alla spalla rimediata lo scorso novembre ad Udine.