Nonostante una classifica che torna a preoccupare e un calendario tutt'altro che agevole, il Genoa ha un motivo per tornare a sorridere.



All'allenamento odierno, svoltosi in mattinata al Signorini di Pegli, tra i rossoblù in campo si è visto anche Kevin Strootman. Il centrocampista olandese ha definitivamente superato il problema gastro-intestinale che lo aveva costretto a saltare la gara di ieri con il Sassuolo e sarà pertanto a disposizione di Davide Ballardini per la trasferta di mercoledì in casa del Bologna.