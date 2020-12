Sarà un inizio di 2021 molto impegnativo quello che attende il Genoa.

Nei primi diciassette giorni del nuovo anno, infatti, la compagine rossoblù sarà attesa da ben cinque sfide ravvicinate, alcune delle quali metteranno in palio punti pesantissimi per una squadra bisognosa di dare sostanza alla propria classifica.



L’anno che verrà, per la truppa di Ballardini, si aprirà con la sfida interna alla Lazio di Ciro Immobile, ospite domenica pomeriggio a Marassi nel 15° turno di Serie A. Una formazione quella capitolina che arriverà al Ferraris arrabbiata per i troppi punti persi in questa prima parte di campionato e presumibilmente ancora scottata dalla sconfitta rimediata in pieno recupero mercoledì sera con il Milan. Archiviata la sfida ai biancocelesti, Criscito e compagni saranno poi attesi nel pomeriggio dell’Epifania da un’altra squadra d’alta classifica, quel Sassuolo che si sta rivelando la vera sorpresa del torneo in corso. La settimana del Grifone si concluderà con una gara più abbordabile sulla carta ma forse meno accessibile dal punto di vista mentale. L’incrocio con il Bologna, di scena al Ferraris sabato 9 alle 18, rappresenta infatti un appuntamento da non sbagliare per i liguri, soprattutto nel caso in cui le due precedenti partite non dovessero riservate piacevoli e poco pronosticabili sorprese. Prima di chiudere il ciclo terribile facendo visita all’Atalanta nel pomeriggio del 17 gennaio, il Genoa farà tappa allo Juventus Stadium affrontando mercoledì 13 i Campioni d’Italia nell’ottavo di finale di Coppa Italia.



Soltanto dopo la sfida con gli orobici i rossoblù potranno finalmente tirare un po’ il fiato avendo a disposizione un’intera settimana per prepararsi alla gara interna con il Cagliari che domenica 24 chiuderà il girone d’andata del campionato permettendo di tirare le prime, parziali, somme di una stagione fin qui molto più che deludente.