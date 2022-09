Già proclamato per distacco re del mercato di Serie B, il Genoa proverà a chiudere la propria campagna acquisti regalando a herr Blessin un ultimo tassello.



Dopo un restyling molto profondo che ha portato modifiche in ogni reparto, nella giornata che chiude la finestra estiva di trattativa il Grifone tenterà di portare a Pegli quel difensore centrale che permetterebbe di completare anche la batteria arretrata. Attualmente sono infatti appena tre i centrali a disposizione del tecnico tedesco che può contare sul solo Vogliacco come alternativa alla coppia titolare Bani-Dragusin. Troppo poco per pensare di affrontare una stagione lunga e complicata come quella attuale.



I profili nei radar della dirigenza rossoblù sono diversi e alcuni di questi sono apparsi nei giorni scorsi anche sulla stampa, come il laziale Stefan Radu o i giovani del Barcellona De La Vega, Marmol e Riad. Possibile, come spesso accade in casa Genoa, tuttavia che alla fine possa arrivare un nome a sorpresa, sfuggito a ogni previsione e rumor.



Attenzione poi anche alla corsia di sinistra. Anche qui i rossoblù potrebbero muoversi in entrata, affiancando un pari ruolo a Marko Pajac. Ciò però soltanto in caso di addio di Lennart Czyborra.