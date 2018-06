Si è definita nella giornata di ieri la trattativa per lo sbarco ad Genoa di Federico Valietti. Il giovane difensore, classe 1999, cresciuto nel vivaio dell'Inter si trasferirà in rossoblu nell'ambito dell'operazione che per 14 milioni di euro ha fatto fare il medesimo tragitto anche al portiere di Ionut Radu e che presto dovrebbe portare in nerazzurro Eddie Salcedo e Laurens Serpe.



A Pegli tuttavia Valietti resterà molto poco, almeno per il momento. Nel suo immediato futuro sembra infatti esserci un prestito in Serie B, con l'Avellino come maggior indiziato a sfruttarne le prestazioni per la prossima stagione.