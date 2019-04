Johnny Van't Schip scommette sulla Juve.



L'ex centrocampista di Genoa e Ajax, presente quest'oggi a Pegli ospite del centro sportivo rossoblù, ha detto la sua sulla sfida di Champions tra i lancieri e i campioni d'Italia: "L’Ajax sta giocando molto bene. Sono una squadra con tanti giovani ma anche con giocatori di esperienza come Blind, Tadic e Schöne. Sono una squadra equilibrata che se è in giornata è in grado di vincere contro chiunque. L'hanno dimostrato con il Real Madrid ma si deve stare molto bene per vincere contro la Juventus. Quanto ai bianconeri se dovessero superare l'Ajax avrebbero molte possibilità di vincere la coppa".



Van't Schip ha poi parlato della sua visita odierna al Signorini Center: "È la prima volta che torno a Pegli dopo 25 anni. Ero venuto allo stadio per la partita in onore di Gianluca Signorini, quando non stava bene. Qualche anno fa sono stato a Celle Ligure in vacanza e seguo sempre i risultati del Genoa, anche se non vedo molto le partite. Domani con il Napoli sarà dura, perché loro stanno giocando bene.”