L'infermeria stracolma continua a condizionare il campionato del Genoa e le scelte di formazione di un Andriy Shevchenko che anche contro l'Udinese dovrà rinunciare a ben otto infortunati.



Nessuno degli indisponibili della gara contro la Roma di domenica scorsa riuscirà ad essere protagonista dopodomani contro i friulani. Malgrado ciò alla Dacia Arena qualche novità di formazione nel Grifone potrebbe esserci.



In difesa ad esempio potrebbe ritrovare spazio dopo oltre due mesi l'ormai ristabilito Zinho Vanheudsen. Il giovane belga, in panchina con i giallorossi, ha lavorato bene nel corso della settimana e potrebbe essere ricompensato con una maglia da titolare. Discorso analogo per Pablo Galdames che contro Pellegrini e soci era entrato in campo soltanto nei minuti di recupero essendo da poche ore rientrato dal Sudamerica. Anche il cileno si candida per un posto nell'11 iniziale in quella che per lui sarebbe la terza presenza da titolare nelle ultime quattro partite.