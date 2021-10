Se non è emergenza per la difesa del Genoa poco ci manca.



Gli esami clinici a cui si sono sottoposti ieri i tre acciaccati del reparto arretrato rossoblu, Mimmo Criscito, Zinho Vanheusden e Mattia Bani hanno infatti portato soprattutto brutte notizie in dote a Davide Ballardini, peraltro già alle prese con l'assenza di Davide Biraschi.



In particolare i primi due di questo elenco difficilmente saranno a disposizione del tecnico romagnolo per il prossimo impegno di campionato, previsto per domenica 19 a Marassi contro il Sassuolo. Il capitano è rimasto vittima di una distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel corso di uno scontro di gioco contro la Salernitana. Se il suo recupero da qui ai prossimi 10 giorni appare difficile ma non impossibile, diversamente andrà a Vanheusden. Il belga dovrà stare fuori almeno un mese a causa di una lesione muscolare.



L'unico dei tre difensori che potrebbe recuperare in tempo per la sfida con gli emiliani appare invece Bani il quale spero che nel frattempo l'edema presente sulla sua coscia possa riassorbirsi.