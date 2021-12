Nuovo guaio fisico per Zinho Vanheusden. Dopo il problema muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi due mesi ad inizio autunno, ora il difensore belga del Genoa sarà costretto ad un altro stop.



Nel corso della gara di venerdì sera contro la Lazio il 22enne di proprietà dell'Inter ha accusato un dolore all'inguine sinistro che gli ha impedito di continuare la partita, rendendolo al contempo indisponibile anche per l'ultima sfida dell'anno, quella di domani con l'Atalanta.



Ma oltre che sulle scelte tattiche di Andriy Shevchenko, l'infortunio potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro professionale dello stesso giocatore. Nei giorni scorsi, parlando con alcuni media del proprio Paese, il papà di Vanheusden aveva palesato la possibilità che il figlio potesse accorciare di sei mesi il suo periodo di prestito in Liguria. L'attuale numero 3 rossoblù avrebbe potuto cambiare aria già a gennaio, tornando all'Inter, dove è cresciuto, oppure allo Standard Liegi, dove ha trascorso le ultime tre stagioni.



Molto però, a questo punto, dipenderà dall'entità dell'infortunio accusato venerdì dal ragazzo.