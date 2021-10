Impegnato con la nazionale messicana nelle gare di qualificazione al prossimo mondiale, Johan Vasquez ha avuto modo di parlare anche della sua avventura al Genoa.



Ancora in attesa di fare il suo debutto in maglia rossoblù, il difensore nordamericano ha ammesso che si sarebbe aspettato un ambientamento meno traumatico: “Finora mi sono sentito un po’ a disagio - ha rivelato Vasquez ad Azteca Deportes - Avrei voluto giocare. Ma per quel poco che ho avuto modo parlare con l’allenatore ho capito che devo aver pazienza e che non devo preoccuparmi. Sono consapevole di essere ancora giovane e che l'adattamento al calcio differente da quello che conoscevo che può essere lungo. Ma sento che il momento buono sta arrivando”.