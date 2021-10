Con Davide Biraschi e Zinho Vanheusden fuori causa e alle prese con un reparto che in questa prima parte di stagione ha fatto acqua da tutte le parti, Davide Ballardini sta meditando su come ridisegnare la difesa del Genoa in vista della trasferta di domani in casa della Salernitana.



Tra le possibili soluzioni c'è il ritorno al 3-5-2 in sostituzione di quel 4-2-3-1 che pur garantendo maggiore incisività offensiva ha esposto la porta di Salvatore Sirigu a continui attacchi da parte degli avversari di turno.



Il rispolvero del vecchio modulo è soltanto una delle possibilità a disposizione del tecnico romagnolo che certamente dovrà giocoforza cambiare qualche interprete rispetto alle ultime uscite. In rampa di lancio in particolare figura il messicano Johan Vasquez, fin qui ancora a secco di minuti con la maglia del Grifone.



Con la Salernitana il nord-americano potrebbe finalmente debuttare nel nostro campionato. Attenzione però anche alle quotazioni di Mattia Bani, uno che in estate sembrava destinato a salutare Pegli ma che una volta rimasto alla corte di Ballardini è stato spesso preso in grande considerazione dallo stesso allenatore.