Genoa, Vasquez si lega al Grifone: 'Voglio solo restare qui!'

Tra le note più positive della bella stagione del Genoa rientra senza dubbio anche Johan Vasquez.Il difensore messicano, rientrato la scorsa estate in Liguria dopo la stagione trascorsa in prestito alla Cremonese, si è dimostrato fin dalle primissime uscite una pedina insostituibile per Alberto Gilardino. Che infatti lo ha sempre utilizzato, rinunciandovi soltanto nella gara di ritorno contro il Monza a causa di una squalifica per cumulo di ammonizioni.Pulito nei contrasti, esplosivo nelle coperture e pericoloso in zona gol, come dimostrano le due reti siglate in stagione ma soprattutto i 6 pali colpiti, Vasquez è uno di quei giocatori che magari fa poca notizia ma al quale tecnici e tifosi rinuncerebbero mal volentieri.

Faranno dunque piacere a tutto l'ambiente rossoblù le parole esternate dall'ex Pumas ieri alla stampa durante un evento promozionale: "Sono davvero tanto soddisfatto della stagione - ha detto il giocatore - E se dovessi parlareFrasi che sanno tanto di giuramento di fedeltà al Grifone. Un po' come quello che si appresta a fare anche Alberto Gilardino: “- ha aggiunto Vasquez - lui è un allenatore molto bravo ed è anche un'ottima persona. Ti dice sempre le cose in faccia e ci puoi parlare di calcio ma anche della vita in generale".