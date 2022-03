Il Genoa come il Barcellona. Ad accumulare i due club non sono tanto i colori sociali che tendono ad assomigliarsi, quanto una filosofia tattica che presto potrebbe essere identica ad entrambe.



Anche il Grifone infatti sta pensando di attuare una strategia che da decenni sta facendo la fortuna del club blaugrana: quella di schierare con il medesimo assetto tattico tutte le sue formazioni dalla prima squadra all'Under 15. La nuova filosofia, raccontata questa mattina dal Secolo XIX, si deve al connubio Spors-Blessin. Il general manager e il tecnico condividono infatti l'idea di creare fin dalle formazioni più piccole del settore giovanile un unico modo di stare in campo. Ciò dovrebbe permettere ai ragazzi del vivaio di crescere più in fretta, facendosi trovare pronti al momento della chiamata nella categoria superiore.



Un modello, come detto, che ha trovato terreno fertile in Catalogna ma che negli ultimi anni è stato adottato con successo anche nella galassia Red Bull. La stessa, per capirci, da cui provengono non a caso sia Blessin che Spors.