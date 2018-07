Ufficializzato l'arrivo di Sandro e in attesa di raggiungere l'intesa con il Milan per confermare in rossoblù Andrea Bertolacci, il Genoa prosegue nel suo lavoro di rinnovamento della propria linea mediana.



La dirigenza del Grifone in queste ore avrebbe contattato quella del Sassuolo per discutere della situazione di Luca Mazzitelli, 22enne centrocampista centrale che in neroverde fatica a ritagliarsi un suo spazio.



Già a gennaio il Genoa cercò invano di portare in Liguria l'ex Brescia ma adesso i tempi sarebbero maturi per definire l'operazione in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù verserebbero nelle casse degli emiliani 1 milioni subito e altri 8 tra un anno in caso di acquisto definitivo.