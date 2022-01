Il Genoa è pronto a consegnare un altro rinforzo al nuovo allenatore Alexander Blessing: dopo gli arrivi in rossoblù di Hefti e Yeboah, Roberto Piccoli è il prossimo innesto nella formazione rossoblù per continuare ad inseguire la salvezza. L'attaccante classe 2001 arriva dall'Atalanta con la formula del prestito semestrale e stamattina è arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche di rito.



Il mercato del Grifone potrebbe non fermarsi qui: con Miranchuk bloccato dalla stessa Atalanta dopo lo stop a tempo indeterminato di Ilicic, nelle prossime ore potrebbe diventare più chiara la situazione attorno a Nadiem Amiri, centrocampista classe '96 in forza al Bayer Leverkusen. L'arrivo di Piccoli consentirà al Genoa di dare il via libera alla partenza dopo soli 6 mesi di Felipe Caicedo, primo nome per l'Inter di Simone Inzaghi per completare il reparto offensivo dopo l'infortunio subito da Correa.