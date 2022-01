L’allenatore del Genoa Alexander Blessin ha parlato così dopo il pareggio contro l’Udinese: “Abbiamo 15 partite da giocare, credo nella salvezza. Ci sono ancora tanti punti da conquistare e l'importante che la squadra creda in sé. C'è ancora molto lavoro da fare e la strada è lunga. 4-2-3-1? Il modulo giusto è quando si vince. Dobbiamo essere flessibili, l'importante è mettere i giocatori giusti in campo e continuare con quanto visto in campo oggi”.