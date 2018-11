La traballante panchina di Ivan Juric rischia di subire uno scossone decisivo già domani sera. In caso di ulteriore scivolone anche col Napoli il tecnico croato potrebbe subire per la terza volta l'onta dell'esonero da parte del Genoa, a meno di un mese dal suo insediamento.



Tra i nomi dei possibili ed eventuali sostituti quello di Davide Nicola resta ampiamente in vantaggio, seguito a ruota dall'ex CT della Nazionale Cesare Prandelli. Nelle ultime ore però, come racconta Il Secolo XIX, diversi altri candidati sono stati affiancati alla panchina del grifone. In particolare ieri girava voce in città dell'acquisto da parte di Claudio Ranieri di un appartamento nel capoluogo ligure. Circostanza che per taluni farebbe da preludio all'imminente ingaggio da parte del club rossoblù. Un altro rumors, ben più clamoroso, riporta di un presunto avvistamento di Zdenek Zeman dalle parti di Pegli.