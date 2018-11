Ci sarebbe anche Davide Ballardini in corsa per l'eventuale sostituzione di Ivan Juric sulla panchina del Genoa in caso di prossimo esonero del tecnico croato.



L'ipotesi, che avrebbe dell'incredibile, viene rilanciata questa mattina da Tuttosport. L'allenatore ravennate è effettivamente ancora sotto contratto con il Grifone, avendo un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno, ma i suoi rapporti personali con il presidente Enrico Preziosi non sono certi dei migliori dopo la sorprendente cacciata subita un mese fa.



Il patron rossoblù non è però nuovo ai colpi di scena, come dimostra la scelta di puntare su Juric fatta a inizio ottobre. Qualora dovesse realmente richiamare Ballardini le opzioni sarebbero due: o l'allenatore accetta di riprendere in mano le redini della sua ex squadra oppure sarà di fatto obbligato a rescindere il suo contratto, senza peraltro avere altra opportunità di guidare un nuovo sodalizio fino al termine di questa stagione.



In ogni caso una scelta economicamente vantaggiosa per il Joker.