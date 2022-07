Tra i volti nuovo del Genoa che sta prendendo forma nel ritiro austriaco di Bad Haring c'è anche quello di Alessandro Vogliacco, difensore centrale acquistato un anno fa dal Grifone e sbarcato a Pegli dopo la stagione in prestito al Benevento.



Cresciuto nelle giovanili di Bari, Roma e Juventus, Vogliacco si è presentato così ai taccuini del Secolo XIX: "Sono un difensore centrale, mi piace impostare il gioco partendo da dietro e amo il duello fisico. Durante le partite non mi tiro mai indietro se c'è da dimostrare personalità. Da bambino per eleganza e leadership mi piaceva Alessandro Del Piero. Poi crescendo e avendo un ruolo diverso i miei modelli sono diventati Leonardo Bonucci e Sergio Ramos. Mi piacciono per personalità e modo di giocare".



Il 24enne pugliese ha parlato anche del suo impatto con Alexander Blessin: "Sinceramente pensavo di fare più fatica a comprendere le cose visto che il tecnico è straniero e io parlo poco inglese. Invece lui si fa capire bene, è una persona molto diretta. Lavora con intensità e rende partecipi tutti. E' una cosa importante per creare un gruppo forte".



Chiusura dedicata al gruppo rossoblù: "Abbiamo tutto a disposizione per fare bene e non avere alibi. Sono contento di essere in un gruppo del genere, ma vi assicuro che non è una frase fatta. Sono ragazzi sani, tutti hanno in mente l'obiettivo finale".