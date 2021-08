Il Genoa rinforza la difesa sul mercato. Dopo il belga Zinho Vanheusden dall'Inter, sono in arrivo il messicano Johan Vasquez in prestito con diritto di riscatto dal Pumas e l'italiano Alessandro Vogliacco dal Pordenone in cambio di Valietti. Il club del presidente Preziosi dovrebbe però girarlo in prestito al Benevento (serie B), che cede Talbi ai russi del Rubin Kazan.